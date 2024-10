Cor 3 aprile 2022 Poesia in sardo, appuntamento a Ghilarza Il concorso è aperto a tutti i poeti della Sardegna, a chi voglia recitare il proprio componimento in lingua sarda, sarà presente alla serata una giuria tecnica e una popolare. Appuntamento l´8 maggio a Ghilarza



GHILARZA - Nuovo appuntamento per gli amanti della poesia in lingua sarda con il concorso "Arrezolos de poesia in Santu Micheli", che si svolgerà domenica 8 Maggio 2022 nel novenario di San Michele a Ghilarza a cura dell'associazione culturale Alas in Bolu, in collaborazione con l'associazione Novenario di San Michele. Il concorso è aperto a tutti i poeti della Sardegna, a chi voglia recitare il proprio componimento in lingua sarda, sarà presente alla serata una giuria tecnica e una popolare. Alas in Bolu invita gli interessati a contattare i seguenti numeri: Mario 348 9518899. Rosa 333 1729064. Dolores 340 8565809. Oppure inviare una mail a alasinbolu@gmail.com