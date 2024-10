S.A. 4 aprile 2022 Orienta Sardegna per gli studenti Iniziativa finalizzata alla divulgazione tra gli studenti degli Istituti sardi delle opportunità formative mirate alle scelte future. La manifestazione, giunta alla sua decima edizione, si terrà online da domani 5, e fino al 7 aprile



CAGLIARI - Anche quest’anno le Camere di Commercio della Sardegna parteciperanno alla decima edizione di Orienta Sardegna 2022, iniziativa finalizzata alla divulgazione tra gli studenti degli Istituti sardi delle opportunità formative mirate alle scelte future, quest’anno proponendo un approfondimento psicologico sull'orientamento e sulle opportunità offerte dall’innovazione digitale. La manifestazione, giunta alla sua decima edizione, si terrà online da domani 5, e fino al 7 aprile dalle ore 9 alle 14.



I ragazzi entreranno nelle rooms direttamente negli spazi che si troveranno nella piantina dell'evento, il giorno del suo inizio, attraverso un semplice click sul sito www.orientasardegna.it. Orienta Sardegna è il risultato di uno sforzo organizzativo che mira a rimodulare la partecipazione degli istituti scolastici attraverso una piattaforma interattiva animata dall'azione dei formatori.



Nella convinzione che senza formazione non c'è futuro per le imprese, si sono chiamati esperti che spazieranno dalla psicologia del lavoro, alle dinamiche delle attività imprenditoriali, fino ad accrescere una più ampia conoscenza di sé stessi arrivando a contestualizzare i propri percorsi professionali in un panorama che cambia e che si orienta sempre più verso l'innovazione. Partecipare agli incontri online è possibile solo dopo la prenotazione. Per l’iscrizione e per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria organizzativa di Aster allo 0918887219 o alla Segreteria delle Camere di Commercio al numero 079278275.