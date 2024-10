Cor 5 aprile 2022 Nuovi sentieri del Parco di Gutturu Mannu Il Parco naturale regionale di Gutturu Mannu avrà nuovi sentieri che entreranno a far parte della Rete Escursionistica della Sardegna, la rete ufficiale inserita nel catasto sentieristico regionale e nazionale



CAGLIARI – Il Parco naturale regionale di Gutturu Mannu avrà nuovi sentieri che entreranno a far parte della Rete Escursionistica della Sardegna, la rete ufficiale inserita nel catasto sentieristico regionale e nazionale. Oltre alla pulizia dei sentieri, l’intervento prevede anche la realizzazione e la posa della cartellonistica di riferimento. Di particolare interesse sono i sentieri natura, brevi tratti di facile percorrenza, generalmente localizzati all’ingresso delle aree protette, in prossimità dei centri visita. Sono percorsi “arredati” con stazioni e punti di sosta in cui il visitatore, mediante la lettura di pannelli o il contatto con strutture tattili, acquisisce le informazioni circa il mondo naturale circostante.



Soddisfatto il Presidente del Parco Giacomo Porcu: «Entrano nel vivo l'attività legata alla fruizione del Parco. La sentieristica consentirà a tutti, esperti e non, di poter accedere. Sposando i valori di massima inclusività, che sono uno degli obiettivi primari dell'Ente, ci saranno i percorsi tattili e altri indispensabili supporti». «Con queste azioni, - ha continuato Porcu - auspichiamo di metterci alle spalle il momento più complesso legato alla Pandemia proiettandoci verso un percorso che veda il Parco interessato da tante attività per il territorio, le comunità locali e le nuove opportunità di sviluppo legate alla sua fruizione».



La realizzazione di sentieri del Parco ha l’obiettivo di facilitare la fruizione del Parco, contribuire a ridurre il deficit di natura e gestire gli ambienti naturali attraverso processi di coinvolgimento di diversi target di persone. I percorsi saranno dotati di installazioni, ciascuna delle quali tratterà una specifica tematica a partire dalle caratteristiche ambientali, passando per la descrizione della flora e della fauna, soffermandosi sugli endemismi e sull’etologia degli animali del Parco. Verrà favorita la camminata consapevole con punti di meditazione contemplativa e pratiche di respirazione rigenerativa (rebirthing e/o più semplici tecniche yoga). Tra le novità messe in campo dal Parco anche un allestimento tematico, da realizzarsi entro il 2022 nel centro visite in località Pixina Manna a Pula: un “exhibit” a valenza soprattutto informativa e divulgativa, volto ad accogliere in prima istanza i visitatori del Parco per poi indirizzarli sul territorio per le visite e per ulteriori approfondimenti. Lo scopo è contribuire alla crescita della conoscenza di quelle che sono le emergenze naturali dell’area parco.