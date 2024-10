S.A. 9 aprile 2022 Furto Ipia, due algheresi nei guai Nel bottino dei malviventi diverso materiale di studio, tra cui un compressore, due computer e un motore 50 cc. I carabinieri hanno denunciato due algheresi



ALGHERO - I carabinieri di Alghero hanno denunciato in stato di libertà due algheresi, accusati del reato di ricettazione per quanto trafugato tra il 28 febbraio e il 2 marzo nell'Istituto Professionale Industria e Artigianato di Alghero. Il colpo era stato fatto in piena notte e i responsabili erano riusciti ad entrare all'interno dell'edificio forzando una porta di ingresso e causando diversi danni.



Nel bottino dei malviventi diverso materiale di studio, tra cui un compressore, due computer e un motore 50 cc. La buona notizia è che la refurtiva è stata in gran parte ritrovata grazie ad un'indagine serrata dei militari che in breve tempo hanno stretto il cerchio attorno ai principali sospettati, procedendo quindi su delega dell'autorità giudiziaria ad un decreto di perquisizione. Il blitz è avvenuto in un garage di proprietà comunale ma occupato abusivamente.