Cor 9 aprile 2022 «Opposizione imbarazzante, becero populismo» I gruppi "Noi con Alghero", Forza Italia, Riformatori Sardi, Lega e Partito Sardo d’Azione replicano così ai consiglieri comunali di opposizione ad Alghero in riferimento all´ultimo, durissimo, comunicato sulle condizioni in cui versa la città



Unesco, che quella sì tra le tante altre, aveva portato un’ampia rappresentanza delle istituzioni algheresi in gita a Parigi,ma senza un minimo risultato portato a casa. Auspichiamo invece, come già detto in altre occasioni, che il centro-sinistra algherese si adoperi per aiutarci a portare avanti quelle progettualità per la città che hanno subito notevoli rallentamenti proprio quando al governo c’erano proprio loro con a capo il Sindaco Bruno, e, ahi noi, non stiamo parlando di molti anni fa». I gruppi "Noi con Alghero", Forza Italia, Riformatori Sardi, Lega e Partito Sardo d’Azione replicano così ai consiglieri comunali di opposizione ad Alghero [ ALGHERO - «Leggendo i comunicati da parte dell’opposizione algherese si denota il basso livello culturale e politico, davvero imbarazzante. In riferimento all’ultimo comunicato non sarebbe nemmeno necessario rispondere perché si qualifica da solo, ma tant’è che quando si trascende nel più becero e ridicolo populismo non si può far finta di niente. Tralasciando le questioni di sostanza, non pervenute nel comunicato, ma d’altronde non ci possiamo aspettare di più, riteniamo particolarmente inopportuno e fuori luogo l’attacco nei confronti dell’assessore Piras, non tanto nel merito della sua azione amministrativa, ma quanto invece dal punto di vista personale relativamente ad un’attività istituzionale svolta nell’esercizio delle sue funzioni, tra le altre cose dimostrando una grande ignoranza sull’argomento in questione, che è quello delle importanti tematiche affrontate nel “summit G 20 S” dove si incontrano i rappresentanti delle principali località balneari d’Italia,in cui ci si confronta su argomenti e si elaborano proposte legate alla crescita, alle criticità e ai problemi delle città come Alghero, da portare sui tavoli del governo nazionale; compreso quello della posidonia spiaggiata, che però, giusto per aggiornare gli “sbadati” consiglieri di opposizione, è stata oggetto di discussione del Summit 2021 con un’ importante relazione esposta dall’assessore Montis. Certo per loro è difficile capire l’importanza di queste missioni, che sono di ben altra portata e contenuti rispetto a deboli candidature a città creativa, che quella sì tra le tante altre, aveva portato un’ampia rappresentanza delle istituzioni algheresi in gita a Parigi,ma senza un minimo risultato portato a casa. Auspichiamo invece, come già detto in altre occasioni, che il centro-sinistra algherese si adoperi per aiutarci a portare avanti quelle progettualità per la città che hanno subito notevoli rallentamenti proprio quando al governo c’erano proprio loro con a capo il Sindaco Bruno, e, ahi noi, non stiamo parlando di molti anni fa». I gruppi "Noi con Alghero", Forza Italia, Riformatori Sardi, Lega e Partito Sardo d’Azione replicano così ai consiglieri comunali di opposizione ad Alghero [ LEGGI ].