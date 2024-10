video Cor 11 aprile 2022 La stanza della poesia: Jorge Eduardo Eielson Nel solco della fortunata serie de “La poesia del lunedì”, il Quotidiano di Alghero si arricchisce della nuova rubrica, con cadenza bisettimanale, il lunedì ed il giovedì: ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau





Come cantare come ballare

Come salire e scendere

Una scala qualunque

Di una qualunque città

Mi piacerebbe scrivere

Come dormire come giocare

Nondimeno non scrivo io

Bensì l’altro colui che veramente

Canta e balla sale e scende

Una qualunque scala

Di una città qualunque

Sempre avvolto nella schiuma

Tra palpitanti oggetti rosa

Che singhiozzano o gioiscono

Sempre fornito di penna

Di un foglio di carta immacolata

Misera creatura

Che sembra di carne e ossa

Perché respira tossisce si dispera

Scrive versi cupi

Senza ragione né senso

Vetusti aggettivi e verbi

Che nessuno ormai adotta

Che migliaia di anni fa

Erano forse stelle

Divenuti ormai parole

Battiti virgole e punti

Forse poesia



_ Jorge Eduardo Eielson _

