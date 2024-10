Cor 12 aprile 2022 Liberevento , presentato l´XI festival culturale Si parte il 21 aprile da villa Pernis, a Cagliari, con un’anteprima dedicata al nuovo libro di Francesco Abate. In estate arrivano le altre tappe. Tra gli ospiti: Umberto Galimberti, Gad Lerner, Paolo Roversi, Toni Capuozzo, Roberta Bruzzone, Nicola Gratteri



CAGLIARI - L’esordio del festival a Cagliari, con la presentazione in anteprima assoluta, il 21 aprile, del nuovo libro di Francesco Abate Il complotto dei Calafati, in arrivo per Einaudi. E poi il concorso letterario dedicato all’intellettuale scomparso Bruno Rombi, e la sezione pensata per valorizzare i giovani scrittori emergenti. In attesa del fitto calendario di appuntamenti estivi che, ancora una volta, avrà il suo zoccolo duro nel Sulcis dove tra luglio e agosto arriveranno altri grandi nomi della letteratura e del giornalismo nazionale: Umberto Galimberti, Gad Lerner, Toni Capuozzo, Paolo Roversi, Nicola Gratteri, solo per citarne alcuni.



È una XI edizione che si annuncia scoppiettante e ricca di novità quella in preparazione per il festival culturale Liberevento, appuntamento dedicato alla lettura organizzato dall’associazione Contramilonga, con la direzione artistica del giornalista e scrittore Claudio Moica. Divenuto nel tempo un fiore all’occhiello delle estati nell’isola, quest’anno il festival nato nel Sulcis vede riconosciuto il suo crescente prestigio anche dalla Regione Sardegna che l’ha inserito tra le Grandi manifestazioni letterarie consolidate (Legge 14/2006).



Stavolta, rispetto alle precedenti edizioni Liberevento si allarga ancora e oltre alle tappe nei comuni di Iglesias, Calasetta, Gonnesa, Macomer prepara appuntamenti per la prima volta anche a Carbonia e Masainas, oltre ad un atteso ritorno a Villamassargia e a Cagliari.