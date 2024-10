Cor 12 aprile 2022 Dee Dee Bridgewater sold out a Cagliari utto sold out al Teatro Massimo di Cagliari per l’atteso concerto di Dee Dee Bridgewater, tra le cantanti più amate al mondo e straordinaria ospite di The Jazz Club Network 2022



CAGLIARI - Tutto sold out al Teatro Massimo di Cagliari per l’atteso concerto di Dee Dee Bridgewater, tra le cantanti più amate al mondo e straordinaria ospite di The Jazz Club Network 2022, organizzato da CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna in collaborazione con Sardegna Concerti. Nome d’arte di Denise Eileen Garrett, Bridgewater è una musicista generosa e carismatica, sempre pronta a mettersi in gioco. Considerata tra le più grandi eredi delle indimenticabili voci femminili della storia, in quattro decenni ha raggiunto i più alti livelli musicali gettando ponti tra generi diversi, dal jazz, al blues, soul, musical e pop. Premiata tre volte ai Grammy Awards, ha collaborato con autentiche icone della musica jazz come Dexter Gordon, Max Roach, Dizzy Gillespie, Sonny Rollins e leggende del soul come Ray Charles.



In Sardegna è una presenza costante e molto amata, lo scorso luglio si è esibita con successo a Lo Quarter di Alghero in occasione di una rassegna organizzata da Sardegna Concerti. Dee Dee debutta nel grande jazz a New York, nel 1970, in una celebre orchestra dell’epoca guidata da Thad Jones e Mel Lewis. Sposata al trombettista Cecil Bridgewater, all’inizio degli anni Ottanta si trasferisce in Francia imponendosi come raffinata interprete di un vasto repertorio che spazia dagli standard alle tendenze più moderne, con un particolare apprezzamento per il suo modo di reinterpretare il repertorio di Billie Holiday e di altre grandi cantanti del passato. Una traiettoria artistica multiforme che oggi la vede protagonista di una ennesima sfida, un nuovo progetto musicale dai toni caldi e avvolgenti realizzato assieme a una band stellare tutta italiana. A Cagliari, venerdì 15 aprile, ore 21, salirà sul palco del Teatro Massimo accompagnata da Claudio Filippini (pianoforte), Mirco Rubegni (tromba), Michele Polga (sassofono), Rosa Brunello (basso) ed Evita Polidoro (batteria).



Non solo musica nella carriera di questa vulcanica artistica statunitense, da sempre animata anche da una forte vocazione civile. Nel 1999 è stata nominata ambasciatrice dell'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura delle Nazioni Unite e dal 2019 cura un progetto di assistenza dedicato alla donne del jazz che offre consulenza nel mondo del business musicale e le aiuta nella costruzione di una carriera personale. Prossimo appuntamento sul palcoscenico del Teatro Massimo è con Roosevelt Collier Band, famoso per le sue performance brillanti e coinvolgenti, capace di infiammare platee affamate di rock e blues, grazie a uno straordinario talento sviluppato nei concerti live della House of God Church a Perrine, Florida (16 aprile, ore 21).