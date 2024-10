Cor 12 aprile 2022 Un chilo di coca: arrestato 29enne Per illecita detenzione di sostanza stupefacente. Provvidenziale l´intervento degli agenti della Questura di Sassari. L’uomo è stato rinchiuso presso la casa circondariale di Sassari (Bancali), in attesa dell’interrogatorio di garanzia



SASSARI - Nei giorni scorsi il personale dipendente della Questura di Sassari ha proceduto all’arresto di un ventinovenne per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90. Nello specifico, durante il regolare servizio di controllo del territorio, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna hanno proceduto al fermo ed al controllo di un veicolo al cui interno sono stati ritrovati due bilancini di precisione e una busta per la spesa bucata in più parti, verosimilmente utilizzata per ricavare i “ritagli” necessari per il confezionamento dello stupefacente.



La perquisizione estesa sulla persona ha portato al rinvenimento di 1.850,00 (milleottocento cinquanta/00) suddivisa in banconote di diverso taglio. L’uomo ha così consegnato spontaneamente un involucro “cocaina”, mentre la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire all’interno della sella di uno scooter più di un chilo di droga (1.115,37 grammi). Mentre nella camera da letto in uso all’indagato, gli agenti hanno ritrovato la somma complessiva di € 159.440,00 (verosimile provento dell’attività illecita). Pertanto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo veniva tratto in arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Sassari (Bancali), in attesa dell’interrogatorio di garanzia.