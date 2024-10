S.A. 13 aprile 2022 Con Pnrr 13 Ospedali di Comunità 32,7 milioni di euro a cui si aggiungono ulteriori 7,5 milioni cofinanziati dalla Regione, per un totale di oltre 40,2 milioni. Tra le destinazioni Bosa, Ploaghe e Tempio Pausania



CAGLIARI - Tredici gli Ospedali di Comunità che saranno realizzati in Sardegna con la programmazione del Pnrr, 32,7 milioni di euro a cui si aggiungono ulteriori 7,5 milioni cofinanziati dalla Regione, per un totale di oltre 40,2 milioni di euro declinati nel programma di investimenti approvato dalla Giunta regionale: circa 11,4 milioni di euro all’Asl 1, per quattro presidi (due a Sassari e uno rispettivamente a Ploaghe e a Ozieri); 3,8 milioni all’Asl 2 per due presidi (a La Maddalena e Tempio Pausania); 8,2 milioni all’Asl 3 per due presidi (a Nuoro e Sorgono); 3,6 milioni all’Asl 5 (per Ghilarza e Bosa); 3,4 milioni all’Asl 7 per un presidio (a Iglesias, Santa Barbara); 9,8 milioni all’Asl 8, per due presidi (a Cagliari). Una pianificazione, quella definita a livello regionale, improntata su quanto disposto dalla normativa nazionale che prevede un Ospedale di Comunità ogni centomila abitanti. Le nuove strutture andranno a integrare le funzioni dei presidi in cui sorgeranno e non comporteranno la modifica dei servizi già presenti.