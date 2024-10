S.A. 13 aprile 2022 Volo Alghero-Genova per bimbo di 6 mesi Il piccolo è stato trasportato con un Falcon 50 dell´Aeronautica Militare decollato da Alghero e affidato, all´arrivo, ai militari del 118 per il ricovero all´ospedale pediatrico Gaslini.



ALGHERO - Oggi, mercoledì 13 aprile, un bimbo di 6 mesi in imminente pericolo di vita è stato trasferito in un volo urgente da Alghero a Genova. Il piccolo è stato trasportato con un Falcon 50 dell'Aeronautica Militare decollato da Alghero e affidato, all'arrivo, ai militari del 118 per il ricovero all'ospedale pediatrico Gaslini. Il volo sanitario è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Sassari, dalla sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che si occupa, tra l'altro, del coordinamento di questo genere di attività a favore della popolazione civile su tutto il territorio nazionale.