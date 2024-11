Cor 17 aprile 2022 Schianto a Baja Sardinia: motociclista in elisoccorso Per cause in corso di accertamento una motocicletta è andata a sbattere contro un´autovettura. Il motociclista è stato affidato al personale dell´elisoccorso, mentre la squadra dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza mezzi e area



ARZACHENA - Nuovo incidente sulle strade della Gallura. Intorno alle ore 12 di sabato i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti per un grave incidente stradale sulla Strada Provinciale 59 bis nei pressi dell'incrocio per l'Ea Bianca nel comune di Baja Sardinia. Per cause in corso di accertamento una motocicletta è andata a sbattere contro un'autovettura. Il motociclista è stato affidato al personale dell'elisoccorso, mentre la squadra dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza mezzi e area.