Alghero: Brucia lo stop e impatta un´auto

Cor 17 aprile 2022 Alghero: Brucia lo stop e impatta unŽauto Sul posto Vigili del fuoco e personale del 118. Accertamenti da parte degli agenti della Polizia locale intervenuti allŽincrocio tra via Matteotti e Via Giovanni XXIII. ferito il conducente di unŽauto



ALGHERO - Schianto nella tarda serata di sabato ad Alghero a causa di una mancata precedenza. Una delle due auto coinvolte ha "bruciato" l'incrocio tra via Matteotti e Via Giovanni XXIII andando ad impattare sull’altro mezzo, con due persone a bordo. Coinvolte una Seat ed una Alfa Romeo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno dovuto forzare l'apertura dello sportello di un’auto per permettere i soccorsi sanitari. Stabilizzato il passeggero della Giulietta, è stato immediatamente trasportato su una barella presso il pronto soccorso. Da segnalare la carente segnaletica orizzontale, col segnale di "stop" inesistente sul manto stradale.



Nella foto: le immagini dei soccorsi



Ultimo aggiornamento del 18 Aprile, ore 17.50