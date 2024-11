S.A. 18 aprile 2022 Libri e ragazzi: una giornata ad Alghero Mercoledì 20 aprile partono con una giornata tutta algherese le attività della sezione ragazzi del festival Dall´altra parte del mare, allestita dall´Associazione Itinerandia e dalla Libreria Cyrano dal 21 al 23 aprile



ALGHERO - Mercoledì 20 aprile partono con una giornata tutta algherese le attività della sezione ragazzi del festival Dall'altra parte del mare, allestita dall'Associazione Itinerandia e dalla Libreria Cyrano dal 21 al 23 aprile per celebrare la giornata del libro e del diritto d'Autore e la Festa di San Jordi. Le attività nell'ex mercato della frutta di via Sassari iniziano al mattino con Doriana Caria, autrice del libro "io ti aspetto, il racconto di una mamma, di una famiglia e dello spettro autistico". Doriana Caria incontrerà gli studenti della Scuola media dell'Istituto Comprensivo 1e 2 di Alghero per conversare con loro del suo libro in cui racconta una storia vera, la storia del suo bambino e della loro famiglia dal momento in cui nella loro casa entra la diagnosi di disturbo dello spettro autistico: “un racconto intimo, sincero ma anche ironico e sempre pieno di speranza.”



È una storia dove la vita quotidiana è accompagnata da incontri con persone speciali, dove gli ostacoli burocratici sono affrontati e superati da una forza che solo una mamma può avere e dove le piccole conquiste diventano grandi traguardi. Alle 17,30 sarà la volta dell'illustratrice algherese Sarà Pilloni che, sempre nell'ex mercato della frutta di Via Sassari, insieme a Eleonora Cattogno, accompagnerà i piccoli lettori tra le pagine fatate del libro "Le sei storie del mago di Oz". (Gribaudo). Sei racconti meravigliosamente illustrati da Sara che ripercorrono la trama del celebre romanzo di L. Frank Baum. Un viaggio insieme a Dorothy e Toto per la Città di Smeraldo, lungo il sentiero lastricato di pietre gialle che conduce al cospetto del grande Mago di Oz. Lungo il quale sarà possibile incontrare lo Spaventapasseri, il Boscaiolo di Latta, il Leone Codardo... e tanti altri personaggi indimenticabili.



Sara Pilloni ha iniziato il suo percorso di illustratrice da autodidatta: dopo aver frequentato la Facoltà di Architettura, riscopre gli albi illustrati innamorandosene perdutamente. Entra a far parte del collettivo artistico RP arti e inizia presto a esporre in mostre collettive e personali. Negli anni, si specializza presso la scuola Ars in Fabula di Macerata; frequentando l'Entry Level prima e diplomandosi, poi, con lode al Master in Illustrazione per l'Editoria. Ha pubblicato il suo primo libro illustrato "Le sei storie del Mago di Oz" con Gribaudo a febbraio 2022. Da anni, conduce laboratori di disegno per bambini e adulti, e lavora come grafica e illustratrice per varie aziende e associazioni, e dal 2018, entra a far parte del direttivo dell'associazione culturale il Colombre di Sassari. Il festival Dall’altra parte del mare è organizzato dall'Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano libri vino svago e con il sostegno della Regione Sardegna, della Fondazione Alghero e dell’Amministrazione Comunale di Putifigari.