Cor 21 aprile 2022 Beppe Dettori, nuovo disco al Poco Loco Appuntamento per giovedì 21 aprile alle ore 22. Beppe Dettori e Raoul Moretti presenteranno in anteprima i brani dell’album appena pubblicato “Animas”



ALGHERO - Beppe Dettori e Raoul Moretti presenteranno giovedì 21 aprile al Poco Loco di Alghero (ore 22) in anteprima i brani dell’album appena pubblicato “Animas”. Il sodalizio artistico tra Dettori e Moretti, negli ultimi otto anni, li ha portati a esibirsi in importanti eventi e festival in varie parti d’Italia e d’Europa, e ha permesso al duo di conquistare il “Premio Maria Carta” e ottenere una prestigiosa partecipazione al “Premio Tenco”. Beppe Dettori (chitarra e voce), già cantante e protagonista della seconda vita dei Tazenda oltre che fine musicista, ha avuto collaborazioni con numerosi artisti di livello internazionale ed ha all’attivo diversi dischi da solista. Raoul Moretti (arpa elettrica ed elettronica) è un arpista versatile e sperimentale con un approccio molto originale allo strumento. Un musicista poliedrico, tra i più importanti innovatori dell’arpa, da lui portata in differenti mondi musicali (avant-garde, pop-rock, world music, electronics, nu-dance, classic, free improvising) e in altre forme di arte (danza, pittura, cinema, video-installazioni). Oggi è uno degli arpisti più richiesti al mondo per l’uso dell’arpa elettrica ed elettronica. L'Ingresso è gratuito.