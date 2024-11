Cor 21 aprile 2022 Ad Alghero Ben Mohamed e Gazzaniga Prosegue ad Alghero "Dall’altra parte del mare" – sezione ragazzi: venerdì arrivano Takoua Ben Mohamed, Riccardo Gazzaniga, Stefano Toffani e Sara Pilloni. Coinvolte le scuole medie cittadine



ALGHERO - La fumettista e graphic journalist Takoua Ben Mohamed (“Il mio migliore amico è fascista”), gli scrittori Riccardo Gazzaniga (“Abbiamo toccato le stelle”, "Non devi dirlo a nessuno") e Stefano Tofani (“Nuvole zero, felicità ventitré”), l’illustratrice Sara Pilloni “Le sei storie del mago di Oz”) sono i protagonisti della terza giornata, venerdì 22 aprile, del festival letterario Dall’altra parte del mare – Sezione ragazzi. Di mattina incontreranno gli alunni delle scuole di Sassari e Alghero per presentare i loro libri, poi di sera, dalle 18, Takoua Ben Mohamed e Riccardo Gazzaniga torneranno al Mercato Ortofrutticolo per due incontri aperti a lettori di tutte le età.



Fumettista, attivista, graphic journalist italo-tunisina, classe 1991, Takoua Ben Mohamed è autrice di libri apprezzati dalla critica e dai lettori, tra cui “La rivoluzione dei gelsomini”, che racconta la Tunisia durante la dittatura di Ben Alì e la storia della sua famiglia, vittima delle repressioni del regime, e “Un’altra via per la Cambogia”, un reportage a fumetti sull’impegno umanitario della ONG WeWorld. Ad Alghero arriva con il suo primo libro per lettori adolescenti, “Il mio migliore amico è fascista” (Rizzoli), una storia ambientata nello spazio ristretto di un banco di scuola media, con protagonisti una ragazzina musulmana nata in Tunisia e un giovanissimo bullo che si professa fascista e dà della talebana e terrorista alla sua nuova compagna, senza sapere bene nemmeno lui di cosa stia parlando.



È una storia autobiografica, dice Takoua Ben Mohamed, la storia di un rapporto conflittuale poi trasformatosi in una grande amicizia. Nel graphic novel, la scrittrice italo-tunisina smonta con ironia, e soprattutto autoironia, alcuni pregiudizi tenacemente radicati nei media, nei romanzi e nella letteratura occidentale. «Sono cresciuta vedendo rappresentare la donna musulmana tra orientalismo e pregiudizi, in un modo che non mi rappresenta per niente e che non corrisponde a quello che conosco. Allora ho deciso di raccontare chi sono davvero: una ragazza allegra, divertente, che sa cavarsela da sola e non aspetta che siano gli altri a salvarla o a difenderla».



Riccardo Gazzaniga è uno scrittore e poliziotto, autore di thriller e di libri per ragazzi. Nato a Genova nel 1976, dopo aver frequentato il liceo classico si è arruolato nella Polizia di Stato. Nel 2013 ha pubblicato “A viso coperto” (Einaudi Stile Libero), con cui ha vinto il premio Calvino e il premio Massarosa, nel 2016 “Non devi dirlo a nessuno (Einaudi Stile Libero) e nel 2018 il fortunatissimo “Abbiamo toccato le stelle”, dove attraverso la storia di grandi campioni – da Gino Bartali a Yusra Mardini, che scappò a nuoto dalla guerra, e Kathrine Switzer, prima donna a correre una maratona racconta i valori positivi dello sport. Di sera (alle 18) presenterà “Non devi dirlo a nessuno” (Rizzoli), un romanzo al cardiopalma che ha per protagonista un ragazzino di tredici anni alle prese con i misteri degli adulti e la scoperta dell’amore.