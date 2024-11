Cor 24 aprile 2022 Cade sulla scogliera a Tresnuraghes: grave 57enne Un pescatore di 57 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Sassari, con l´intervento dell´elisoccorso decollato da Alghero, le sue condizioni sono apparse da subito gravi



BOSA - Un pescatore di 57 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Sassari, con l'intervento dell'elisoccorso decollato da Alghero, le sue condizioni sono apparse da subito gravi. L’uomo è caduto da una scogliera a Tresnuraghes. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio: stava pescando nella zona di Torre Foghe, quando ha perso l’equilibrio ed è scivolato. Un volo di una decina di metri durante il quale avrebbe colpito più volte gli scogli e poi la caduta in acqua. L’uomo è rimasto bloccato vicino agli scogli per diverse ore. Non vedendolo tornare a casa i familiari hanno fatto scattare l’allarme.