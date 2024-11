video Cor 27 aprile 2022 Caragol, il cantiere verde abbandonato di Alghero La video-denuncia dei consiglieri comunali Gabriella Esposito e Pietro Sartore, per documentare lo stato dei lavori per la sistemazione del Parco del Caragol: intendiamo sollecitare l’Amministrazione perché si risvegli



ALGHERO - La video-denuncia dei consiglieri comunali Gabriella Esposito e Pietro Sartore, per documentare lo stato dei lavori per la sistemazione del Parco del Caragol. Lavori progettati nel 2019 dalla precedente Amministrazione e che poi, a fine 2019, sono stati avviati dall’Amministrazione Conoci per poi però quasi subito essere interrotti e mai ripresi. «Con questo video - sottolineano Sartore ed Esposito - intendiamo sollecitare l’Amministrazione perché si risvegli, riprenda subito questi lavori iniziati e poi abbandonati e doti finalmente il quartiere di uno spazio di verde attrezzato». Guarda e condividi il video su Alguer.tv