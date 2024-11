Cor 30 aprile 2022 «Incredulità, paura, smarrimento, rabbia» Così il commissario cittadino della Lega di Alghero, Angelo Cubeddu, all´indomani dell´attentato sui bastioni. E´ caccia ai responsabili: l´atto intimidatorio totalmente ripreso dalle telecamere installate in città



ALGHERO - «Crediamo siano queste le emozioni provate da tutte le persone che hanno assistito in diretta o visto i video dell'incendio doloso dell'auto ai bastioni. Un gesto, visto e rivisto nelle fiction in tv, è improvvisamente accaduto in pieno giorno ad Alghero, nei confronti di nostri concittadini. La dinamica raccontata dai testimoni lascia basiti e preoccupati e ha portato alla ribalta un argomento importante per una città turistica come la nostra, la Sicurezza. Una presenza più capillare delle forze dell'ordine farebbe sentire cittadini, imprenditori turistici e visitatori più sicuri, oltre a prevenire e reprimere gesti simili. Ci auguriamo che questo episodio resti unico nella storia della riviera del Corallo ed esprimiamo piena solidarietà alle persone colpite da questo gesto ignobile». Parole dEL commissario cittadino della Lega di Alghero, Angelo Cubeddu, all'indomani del grave attentato sui bastioni di Alghero