S.A. 4 maggio 2022 Autoscontro all´incrocio di via Veneto Una Clio e una Golf si sono sbattute ieri pomeriggio ad Alghero, all´incrocio tra via Veneto e via Grazia Deledda. All´origine del sinistro una mancata precedenza. Strada non nuova a incidenti



ALGHERO - Incidente nel pomeriggio di ieri, martedì 3 maggio, in centro ad Alghero. Una Clio e una Golf (nella foto) si sono sbattute all'incrocio tra via Veneto e via Grazia Deledda, già teatro di numerosi scontri tra vetture e motocicli a causa dell'alta velocità e dell'inosservanza dei cartelli stradali. All'origine del sinistro una mancata precedenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento cittadino.