Cor 6 maggio 2022

«Attentati ad Alghero, si corra ai ripari»

Il commissario cittadino della Lega e l´assessora alle Attività Produttive, Giorgia Vaccaro, chiedono una presenza più capillare delle forze dell´ordine nella città di Alghero

ALGHERO - «Brutto risveglio oggi per Alghero. Un altro vile gesto criminale è stato compiuto nei confronti di una gelateria del centro storico a pochi giorni di distanza dell'incendio doloso dell'auto ai bastioni. Bisogna correre ai ripari e nel più breve tempo possibile con una presenza più capillare nel territorio delle forze dell'ordine, reintroducendo possibilmente anche i poliziotti di quartiere non solo al centro storico. Non si può sottovalutare quanto sta succedendo». Così il commissario cittadino della Lega di Alghero, Angelo Cubeddu, alla notizia della molotov contro la gelateria di via Carlo Alberto. «Esprimo la nostra solidarietà ai titolari della gelateria e spero, per la tranquillità e serenità di tutti i cittadini e delle attività, che siano disposti maggiori controlli e ci sia maggiore presenza delle forze dell'ordine, perché la sicurezza è alla base della vita sociale, perno per il turismo e di un sereno sviluppo economico» conclude l'assessore Giorgia Vaccaro.