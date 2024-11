Cor 12 maggio 2022 Disinfestazione a Sant´Anna: comune chiuso Domani (venerdì 13 maggio 2022) chiusura per disinfestazione degli uffici comunali a Sant´Anna. La riapertura al pubblico è prevista per la giornata di lunedì 16 maggio



