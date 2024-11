Cor 12 maggio 2022 Codrongianos, assessore nel mirino: attentato La solidarietà del Presidente della Regione Christian Solinas: Ancora una volta i criminali hanno colpito uno degli amministratori locali che lavorano per la crescita e il benessere della propria comunità



SASSARI - Ferma condanna per l’ennesimo atto intimidatorio contro un amministratore locale, e solidarietà a Tore Pittui, assessore al Bilancio e allo sport di Codrongianos, vengono espresse dal Presidente della Regione Christian Solinas. «Esprimo la solidarietà e la vicinanza, a nome mio e di tutta la Giunta, all’assessore Pittui, per il gravissimo atto intimidatorio. Ancora una volta i criminali hanno colpito uno degli amministratori locali che lavorano per la crescita e il benessere della propria comunità. Davanti a questi atti vili serve una condanna ferma da parte di tutta la Sardegna, cittadini e istituzioni, e il massimo sostegno alle forze dell’ordine, impegnate a garantire la sicurezza nel territorio», ha detto il Presidente Solinas.