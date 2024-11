Cor 12 maggio 2022 Powerlifting: l’algherese Spano ai Mondiali in Francia Cat. -55,5 kg, con l’alzata di 116 kg, l’atleta seguita dal coach Alessandro Demartis, stacca il pass per il Mondiale che si disputerà in Francia, a Maromme, il prossimo 27 maggio.



ALGHERO - Grande risultato per Silvia Spano, atleta e istruttrice della PowerClub Alghero. Ad Assemini nella gara valida per le qualificazioni mondiali della WDFPF, tenutasi lo scorso 1° maggio, l’atleta algherese ha ottenuto il primo posto e nuovo record del mondo nello squat, cat -55,5 kg, con l’alzata di 116 kg. Con questo risultato, l’atleta seguita dal coach Alessandro Demartis, stacca il pass per il Mondiale che si disputerà in Francia, a Maromme, il prossimo 27 maggio. Nella settimana precedente, a Ghilarza, Silvia si era classificata al primo posto nella propria categoria nel campionato regionale di Distensioni su panca Fipe. Tornando invece alla gara di Assemini, ottimo risultato per un altro atleta della PowerClub Alghero, Giuseppe Caria, che si è classificato al primo posto nello stacco da terra (Categoria m6, -90kg).