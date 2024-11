Cor 13 maggio 2022 Parte l´estate: conferenza al Porto Come ormai tradizione, punto-stampa del Consorzio Porto di Alghero presso il Lounge Restaurant e Marina Aquatica: si parlerà di progetti e investimenti in area portuale



ALGHERO - Come ormai tradizione, con l'apertura della stagione turistica estiva e l'arrivo dei primi transiti il Consorzio Porto di Alghero col suo presidente Giancarlo Piras (nella foto) organizza un punto-stampa nell'area portuale. Sarà l'occasione per aggiornare sulle numerose attività realizzate durante l'anno e informare utenti e diportisti circa le prossime presenze nelle fiere di settore, gli investimenti in corso di realizzazione, i progetti in itinere e dibattere del delicato tema delle “Concessioni demaniali”.



La conferenza stampa è prevista per la giornata di sabato 14 maggio 2022 (ore 10.45) nel “Lounge Restaurant e Marina Aquatica”. Saranno protagonisti dell’incontro anche la Lega Navale e lo Yacht Club che riferiranno delle iniziative e progetti in atto. Saranno presenti il Comandante del Porto di Alghero, l’Amministrazione Comunale di Alghero, il Parco di Porto Conte e Area Marina Protetta e le rappresentanze dei Porti turistici di Bosa, Stintino, Porto Torres e Castelsardo.