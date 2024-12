S.A. 16 maggio 2022 Aeroporto Cagliari, ipotesi vendita tra le polemiche Federalberghi Sud Sardegna si oppone con fermezza a questa possibilità finora mai ufficializzata. Il presidente Sud Sardegna Mura: scalo rimanga in mano pubblica



CAGLIARI - Non si attenuano le polemiche sull'ipotesi di cessione a privati dell'aeroporto di Cagliari-Elmas. Federalberghi Sud Sardegna si oppone con fermezza a questa possibilità finora mai ufficializzata. «L'unica cosa che noi abbiamo nell'ambito della filiera dei trasporti sono gli aeroporti, e l'unico aeroporto a gestione pubblica della Sardegna (ed il più importante) è proprio l'aeroporto di Cagliari - spiega in una nota il presidente degli albergatori della Sardegna meridionale, Fausto Mura - La Camera di Commercio di Cagliari, nel silenzio, vuole cedere ad un fondo speculativo che ha solo scopo di lucro, l'unica leva di ingresso di tutta l'economia del Sud Sardegna. Per il Sud Sardegna l'aeroporto è tutto, mentre per un fondo americano come Blackrock da 9.500 miliardi di dollari o come per la società milanese F2i l'aeroporto di Cagliari è poco o niente».



«Ovviamente questa non può essere una scelta economica, visto l'elenco degli utili che la Sogaer Spa ha collezionato negli ultimi 10 anni: in media 2 milioni di euro netti annui - aggiunge Mura - L'aeroporto di Cagliari è sicuramente l'asset più prezioso della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano e di tutto il Sud Sardegna. Sicuramente non conviene alla Cciaa e soprattutto non conviene ai sardi ed alla Sardegna visto che altre isole con capacità aeroportuali decine di volte superiori alle nostre hanno scelto il contrario: Baleari e Canarie per prime».