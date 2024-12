S.A. 16 maggio 2022 Ponte Rosello, modiche viabilità Per le lavorazioni è necessario chiudere al traffico una delle due corsie che percorrono il ponte Rosello, da Corso Pascoli verso la rotatoria del Mercato, per 3 settimane



SASSARI - Partono oggi, 16 maggio, i lavori di messa in sicurezza ed eliminazione di difetti potenzialmente pericolosi sul viadotto del Rosello, affidati alla ditta Eredi Manghina Salvatore Srl. Per le lavorazioni è necessario chiudere al traffico una delle due corsie che percorrono il ponte Rosello, da Corso Pascoli verso la rotatoria del Mercato, per 3 settimane, salvo imprevisti. Sarà garantito il flusso di marcia sul Ponte di Rosello in entrambe le direzioni ma la circolazione potrebbe subire rallentamenti.



Gli interventi consistono nella sostituzione di chiusini, nel risanamento del calcestruzzo nelle zone più rovinate a causa delle infiltrazioni di acqua, nella sostituzione dei coprigiunti di dilatazione alle estremità del ponte, nella realizzazione di un sistema di deflusso delle acque all’interno delle prime camere di testata. Il settore Infrastrutture della Mobilità raccomanda a pedoni e automobilisti la massima attenzione e il rispetto della segnaletica di cantiere e delle indicazioni fornite dagli operatori.