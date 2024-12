S.A. 18 maggio 2022 Coppa Uniss: conclusi i quarti di finale Conclusi i quarti di finale della Coppa Uniss di calcio a 11: lo Skuarta Praga vince anche il ritorno con il punteggio di 5-0 ed elimina dalla competizione gli Euroinomani



SASSARI - Si sono conclusi giovedì i quarti di finale della Coppa Uniss di calcio, che si avvia verso la sua conclusione. Dopo il netto successo per 9-0 dell’andata, lo Skuarta Praga vince anche il ritorno con il punteggio di 5-0 ed elimina dalla competizione gli Euroinomani. Gli arancioneri passano con le doppiette di Marongiu e Galante e la rete di Echafaoui.



Non riesce la rimonta ai Non Pervenuti, che dopo aver perso 1-5 l’andata, vengono sconfitti anche nel match di questa settimana dai Betis’ Carsos, che si impongono con il punteggio di 3-2. Nelle file dei Betis’ Carsos decisivi i gol di Rattu, Rodriguez e Muscas, mentre ai gialloverdi non bastano le reti di Borrielli (sempre più capocannoniere della manifestazione) e Fedeli.



Nei due match in bilico, vittorie per GLR e Chiavo Verona, che blindano così la qualificazione alle semifinali della Coppa Uniss di calcio a 11.

Deidda e compagni vincono con il punteggio di 4-0 (doppietta di Aisoni e reti di Buttili e Contu) e ottengono così il passaggio del turno.

Dopo la vittoria per 1-0 all’andata, si ripete anche al ritorno il Chiavo Verona, che sconfigge con un netto 3-0 il Canopoleno 2.0 e sfiderà così il GLR nel penultimo appuntamento della manifestazione. Per i gialloblù sono andati a segno Catgiu con una doppietta e Ghiglia.