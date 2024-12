S.A. 18 maggio 2022 Concorso musica algherese: proroga domande Le candidature potranno essere inviate entro il giorno 22 maggio. I premi che si aggiudicherà la proposta vincitrice saranno la registrazione e stampa di un EP di sei canzoni in catalano di Alghero



ALGHERO - Plataforma per la Llengua informa che, per facilitare la partecipazione del massimo numero di proposte musicali, ha deciso di prorogare di una settimana la scadenza dei termini per la presentazione delle candidature alla fase finale di CantAlguer - Concurs per joves cantautors de l’Alguer. Le candidature potranno essere inviate entro il giorno 22 maggio all’email cantalguer@plataforma- llengua.cat.



I premi che si aggiudicherà la proposta vincitrice saranno la registrazione e stampa di un EP di sei canzoni in catalano di Alghero presso lo studio Chicken Coop, la partecipazione alla Jornada Algueresa all’Universitat Catalana d’Estiu, a Prada de Conflent, organizzata dall’Obra Cultural de l’Alguer e l’organizzazione di un concerto a Barcellona nell’ambito della programmazione del Festival Barnasants 2023.



La serata finale avrà luogo al Teatro Civico “Gaví Bal·lero” di Alghero, il giorno 29 maggio alle 21.00. L’entrata al teatro per la finale è gratuita. È possibile ritirare i biglietti presso la sede di Plataforma

per la Llengua, alla Biblioteca Catalana, carrer de Pa i Aigua (Via Arduino) n. 48 martedì 17 e giovedì 19 maggio dalle 17.00 alle 19.30 e, la settimana del concerto, a partire da lunedì 23 maggio ogni giorno, dalle 18.30 alle 20.00. In alternativa, il giorno del concerto i biglietti si potranno ritirare all’ingresso del teatro, sino a

esaurimento dei posti disponibili, a partire dalle 19.00 sino alle 20.45, 15 minuti prima dell’orario d’inizio programmato. CantAlguer è un progetto di Plataforma per la Llengua realizzato in collaborazione con l’Obra Cultural de l’Alguer, il Festival BarnaSants, l’Universitat Catalana d’Estiu e la rivista Enderrock. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e dell’Ufficio di Alghero della Delegazione della Generalitat de Catalunya.