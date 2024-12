Cor 19 maggio 2022 Isili: coltelli in auto, nei guai Due conducenti di autovettura sono stati deferiti all’autorità giudiziaria di Cagliari per guida in stato di ebbrezza. Una persona è stata invece segnalata con denuncia, in stato di libertà, per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere



ISILI - Due conducenti di autovettura sono stati deferiti all’autorità giudiziaria di Cagliari per guida in stato di ebbrezza. I test etilometrici ai quali sono stati sottoposti hanno evidenziato un tasso alcoolemico superiore a quello consentito dalla legge. Ad entrambi è stata ritirata la patente. Una persona è stata invece segnalata con denuncia, in stato di libertà, per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. All’interno del suo veicolo, i militari della compagnia di asili, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro tre coltelli a serramanico e una roncola per il cui possesso non è stato dato giustificato motivo in relazione alle circostanze di tempo e di luogo.