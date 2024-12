S.A. 20 maggio 2022 Sassari, aperte le iscrizioni per il Nido Le domande per le bambine e i bambini nati dal 1 gennaio 2020 al 1 giugno 2022 possono essere presentate entro le 13 del 13 giugno



SASSARI - Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati avviso e portale per le iscrizioni ai Servizi 0-3 comunali e privati convenzionati (3-36 mesi) anno educativo 2022/2023. Le domande per le bambine e i bambini nati dal 1 gennaio 2020 al 1 giugno 2022 possono essere presentate entro le 13 del 13 giugno. L’istanza dovrà essere inviate esclusivamente attraverso il portale online, previa registrazione con lo Spid.