S.A. 20 maggio 2022 Si vola a Barcellona da Cagliari e Alghero Dall´aeroporto di Cagliari, Vueling offre fino a 7 frequenze settimanali con il collegamento diretto con Barcellona che sarà collegata anche con Alghero fino a 3 frequenze a settimana



ALGHERO - Vueling, compagnia aerea del gruppo IAG, per l'estate 2022 opererà 56 rotte in 16 aeroporti italiani e servirà due aeroporti sardi: Cagliari e Alghero. In particolare, dall'aeroporto di Cagliari, Vueling offre fino a 7 frequenze settimanali con il collegamento diretto con Barcellona.



Sempre da e per Barcellona sarà collegata anche con Alghero fino a 3 frequenze a settimana. «Vueling continua a puntare sull'Italia, confermandosi un vettore chiave per il Paese - dice Jordi Pla Pintre, Network Director di Vueling - L'obiettivo è quello di mantenere una posizione salda nel mercato e continuare a offrire rotte interessanti ai nostri passeggeri, con servizi dedicati e un'esperienza di volo sempre più sostenibile».