A Guspini vincono i piccoli bikers algheresi

ALGHERO - I piccoli bikers dell'Alghero Bike school sono arrivati primi vincendo su 14 squadre in competizione, impegnate domenica 22, nel Trofeo città di Guspini 2022. In una caldissima domenica il Pala PIP di Guspini ha ospitato i piccoli atleti provenienti da tutta la Sardegna per la seconda prova del campionato regionale giovanile Mountain Bike. I piccoli ciclisti da subito hanno dimostrato le voglia di entrare in una sana competizione, con la prima prova, la Short Track, un vero e proprio circuito da fuoristrada dove i bambini a partire dai 6 anni di età si sono impegnati nell’affrontare curve e single track tecnici che nulla hanno da invidiare ai circuiti degli adulti; i bikers hanno gareggiato tra di loro contendendosi i primi posti della gara effettuando vari giri del circuito in base all’età.



Gli stessi, nella seconda Prova di abilità tecnica, la Gincana, hanno messo alla prova le proprie doti tecniche di equilibrio e dimestichezza nell’uso della bici. Sul podio arriva come prima classificata l’Alghero Bike school, secondo il Team Crazy Wheels di Santa Giusta e terza la squadra Veloclub di Sarroch. Un bellissimo momento di aggregazione per i piccoli ciclisti che in queste occasioni hanno modo di scambiare la propria passione per il ciclismo, sport che appassiona sempre di più i più piccoli, insegnando valori quali impegno, determinazione e soprattutto amicizia.



Ad Alghero la scuola di ciclismo di Alghero Bike School, da tempo stanziata nel campo di Olmedo, dove si svolgono gli allenamenti settimanali, fonda la propria filosofia con la passione e l’impegno di un folto gruppo di atleti adulti che hanno voluto dare l’opportunità ai piccoli di imparere questo sport. le iscrizioni alla scuola di ciclismo sono aperte per tutti i bambini di età compresa tra i 5 e i 16 anni. Le attività della Alghero Bike School si svolgono settimanalmente il lunedì e il mercoledì, dalle 17:30 alle 19:30 presso il campo comunale di Olmedo.



