Volo da Alghero per soccorrere due turisti

ALGHERO - Questa mattina intervento in soccorso di due scalatori bloccati in parete a punta “Plumare” nel territorio di Baunei. All'alba, l’equipaggio del Drago VF 144, in servizio presso il Reparto Volo di Alghero, ha recuperato due turisti francesi di circa 60 anni. Entrambi erano in buone condizioni fisiche.