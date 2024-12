S.A. 1 giugno 2022 Presentata la XXIV edizione di Dromos Festival Tra i protagonisti Ludovico Einaudi, Antonello Salis, Richard Galliano, Iosonouncane, Yilian Cañizares, Incognito, Alex Britti, Chucho Valdés e Paquito D´Rivera



ORISTANO - È uno degli appuntamenti di spicco nell'estate musicale in Sardegna: dal 23 luglio al 13 agosto (con un'appendice il 27) il festival Dromos, organizzato dall'omonima associazione culturale, vive la sua ventiquattresima edizione secondo la consueta formula itinerante tra vari centri e località dell'Oristanese: da Fordongianus a Bauladu, da Villa Verde a Morgongiori, dalla stessa Oristano alla sua frazione di Donigala Fenughedu, da Neoneli a Cabras con il villaggio di San Giovanni di Sinis e l'area archeologica di Tharros.



Su questa geografia variegata, Dromos snoderà il suo programma spaziando, come sempre, tra stili e linguaggi musicali differenti, con la presenza di artisti di livello internazionale, a dare forma a un evento territoriale senza confini geografici e senza steccati tra generi e generazioni. Alcuni protagonisti del festival sono già stati annunciati nelle scorse settimane, tutti di scena a Dromos per le uniche tappe in Sardegna dei rispettivi tour: Ludovico Einaudi, atteso per un doppio concerto – il 4 e 5 agosto - nella cornice del sito archeologico di Tharros; Iosonouncane, il 31 luglio a Bauladu; gli Incognito, tra i più importanti progetti e gruppi dell'acid jazz di matrice britannica, il 12 agosto a Cabras (OR); e Alex Britti con Flavio Boltro come special guest -, il 27 agosto a Neoneli.



Ma sono tanti i nomi di rilievo nel cast di Dromos edizione numero ventiquattro: due leggende viventi della musica afro-cubana come Chucho Valdés e Paquito D'Rivera (il 28 luglio a Oristano); l'istrionico pianista e fisarmonicista Antonello Salis con l'Orchestra Jazz della Sardegna diretta da Riccardo Fassi (il 6 agosto a Morgongiori); un altro grande interprete della fisarmonica come Richard Galliano (l'11 agosto a Tharros); il polistrumentista maliano Baba Sissoko, con la sua formula che mescola melodie e ritmi della sua terra con il jazz e altre musiche popolari afroamericane (l'8 agosto a Donigala Fenughedu); i 72-Hour Post Fight, un progetto musicale unico nel panorama italiano, che deve molto all'elettronica sperimentale e all'hip hop così come al jazz e all'emo (il 23 luglio a Fordongianus); Neue Grafik, il produttore e polistrumentista francese di base a Londra con il suo mix di jazz, house e hip-hop (sempre il 23 luglio a Fordongianus); la violinista e cantante Yilian Cañizares, "uno dei talenti più incredibili della nuova generazione di musicisti cubani", secondo l'autorevole giudizio di Chucho Valdés (il 10 agosto a Donigala Fenughedu); Louis Cole, cantautore, produttore e multistrumentista statunitense tra funk dinamico e pop (il 24 luglio a Fordongianus); il chitarrista oristanese Giorgio Crobu con il suo trio jazz (il 30 luglio a Bauladu); Freak Motel, un quartetto sardo che raccoglie e converte molteplici influenze in un sound tra post-rock esplosivo, atmosfere noise e nu jazz (ancora il 24 luglio a Fordongianus); e, a completare la pattuglia di artisti isolani, Daniela Pes, la cantante e autrice di Tempio Pausania, vincitrice del Premio Parodi nel 2017, che aprirà il concerto di Iosonouncane (il 31 luglio a Bauladu).