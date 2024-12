S.A. 1 giugno 2022 Musica organistica al Sacro Cuore di Sassari In programma musiche di Marco Enrico Bossi. Interverrà anche la Corale Vivaldi, diretta da Daniele Manca. Appuntamento venerdì 3 giugno nella basilica del Sacro Cuore



SASSARI - Venerdì prossimo 3 giugno alle 20,30, a Sassari, nella basilica del Sacro Cuore, il Festival del Mediterraneo, edizione 2022, proporrà al pubblico il primo concerto della XXII Rassegna Internazionale Organistica. Andrea Macinanti eseguirà composizioni di Marco Enrico Bossi (1861-1925), uno dei più grandi autori di musica per organo, definito da Gabriele D’Annunzio “alto signore dei suoni” e “organista di mille anime”. All’opera omnia del compositore lombardo Macinanti ha dedicato una incisione in 17 cd già diventata leggendaria.



Al concerto interverrà anche la Corale Vivaldi, diretta da Daniele Manca. L’evento di venerdì apre la Rassegna Internazionale Organistica, unica kermesse nell’isola dedicata all’organo strutturata in tappe in diverse località, da Sassari ad Alghero, da Lanusei ad Ozieri, da Aggius a Galtellì e Orosei, e inserita nel calendario del Festival del Mediterraneo - Rassegna di Musica e Cultura in Sardegna.



Il Festival vede confermata la fiducia delle istituzioni, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna - Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e Sport, della Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Camera di Commercio di Sassari - Progetto Salude&Trigu e di Chilivani Ambiente. Il 3 giugno Andrea Macinanti eseguirà Allegro giusto dalla Seconda Sonata op. 71, Cinque pezzi in stile libero op. 132 (n. 1 Leggenda, n. 2 Corteggio Funebre, n. 3 Scena pastorale, n. 4 Hora mystica, n. 5 Hora gaudiosa) e Fervore da Tre Momenti Francescani op. 140. La Corale Vivaldi, diretta da Daniele Manca, proporrà invece un programma quanto mai vario, che saprà attirare l’attenzione degli spettatori.



Nella foto: Andrea Macinanti