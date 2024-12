Cor 4 giugno 2022 Finanzieri Tarragona, il gemellaggio ad Alghero Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia. Lunedì in programma la cerimonia ritorno del Gemellaggio con la sezione provinciale I.P.A. (International Police Association) di Tarragona



alghero - Lunedì 6 giugno, alle ore 17,00, si terrà la cerimonia di ritorno del Gemellaggio tra la sezione A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) di Alghero e la sezione provinciale I.P.A. (International Police Association) di Tarragona. L’iniziativa fortemente voluta dal Presidente della sezione algherese dell’ANFI, M.llo Magg. A. C.S. Cav. Giuseppe Soggiu, si svolse nella sua fase di andata a Tarragona nel settembre del 2019 e con immediata alacrità furono predisposti i preparativi per la cerimonia di ritorno che si sarebbe dovuta tenere entro il 2020 con la partecipazione, fra gli altri, dell’allora Presidente del Parlamento Europeo il compianto On. David Sassoli.



Purtroppo le vicende legate alla pandemia del Covid19 hanno bloccato qualsiasi iniziativa in proposito e soltanto oggi si è addivenuti alla predisposizione dell’atto di ritorno del gemellaggio ANFI-Alghero / IPA-Tarragona. La cerimonia, alla quale prenderà parte una nutrita delegazione dell’IPA di terra iberica coordinata dal Presidente Anton Casas, si terrà presso il Centro Pastorale Diocesano “Pier Giorgio Frassati” in località Mont’Agnese. Oltre alle gerarchie della Guardia di Finanza e dell’A.N.F.I. nazionale è prevista la presenza del Sindaco, del Prefetto e del Vescovo della Diocesi di Alghero.



Ed ancora sono attesi i messaggi di augurio dell’attuale Presidentessa del Parlamento Europeo On. Roberta Metsola che con una nota della sua Segreteria ha già conferito il proprio alto patrocinio all’iniziativa, un messaggio del Presidente emerito dello stesso Parlamento On. Antonio Tajani ed un messaggio del Cardinale Lluís Martinez Sistach già arcivescovo di Tarragona e Barcellona, nonché la presenza del Console onorario di Spagna ad Alghero. Dopo la firma delle pergamene di rito e lo scambio di doni è previsto anche un riconoscimento ai soci della sezione ANFI di Alghero che abbiano compito gli ottanta anni di età o i trent’anni di iscrizione all’Associazione. Seguirà un buffet. La cerimonia è aperta al pubblico.