Cor 4 giugno 2022 Multipiano, «ululati» dall’opposizione L’assessore Piras in replica al consigliere Sartore sulla Piazza dei Mercati. Il parcheggio multipiano di via Lo Frasso - precisa la nota di Porta Terra - è al centro di un intervento straordinario di manutenzione in vista della prossima riapertura



ALGHERO - «Preferiamo agire con i fatti e gli atti (es. delibera G.C. 101 del 29/04/22) per risolvere ataviche incompiute; e non invece “ululare alla luna” come fa qualche consigliere di opposizione, che nei 5 anni nei quali ha governato non ci pare abbia lasciato il segno, nemmeno per proporre soluzioni credibili al problema parcheggio interrato di Piazza dei Mercati, nonostante potesse osservare in prima persona ciò che succedeva sotto i suoi distratti occhi». Così l’assessore alla viabilità Emiliano Piras replica al duro intervento di Pietro Sartore.



Il parcheggio multipiano di via Lo Frasso - precisa la nota di Porta Terra - è al centro di un intervento straordinario di manutenzione in vista della prossima riapertura. Diverse le iniziative migliorative previste e attuate dell’Amministrazione, con gli Assessori Emiliano Piras e Antonello Peru, e dalla Società In House, per mettere il sito in definitive condizioni di decoro, sicurezza, efficienza. Intanto la guardiania notturna: già attiva dal 1 giugno, continuerà per tutta l’estate con orario 22:00 – 06:00. E poi il decoro e la pulizia, elementi totalmente assenti in passato e che ora, con il nuovo contratto di servizio tra Comune e Società in House, saranno presenti con una forte impronta.



La riapertura prevista per il prossimo 15 giugno potrà quindi avvenire con diverse novità rispetto al passato, con un deciso cambio di passo che potrebbe definitivamente sottrarre il parcheggio interrato e la stessa Piazza dei Mercati all’incuria e al degrado in cui sono piombati nel corso degli anni addietro. Sono in corso le operazioni di realizzazione della segnaletica orizzontale, di radicale pulizia e ripristino delle nuove condizioni di sicurezza; e successivamente verranno fatti gli ulteriori investimenti con nuovi automatismi e il posizionamento di ulteriori colonnine per la ricarica di mezzi elettrici.