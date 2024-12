Cor 6 giugno 2022 Punta da una zecca, muore dopo 4 giorni E´ il tragico epilogo a cui è andata incontro la pensionata di 70 anni di Ulassai. Era in rianimazione dal 2 giugno: la puntura le aveva provocato una grave infezione. Inutili le terapie somministrategli nell´ospedale di Lanusei



LANUSEI - Niente da fare. Non c'è l'ha fatta la pensionata di 70 anni, ricoverata dallo scorso 2 giugno presso l'ospedale di Lanusei in seguito ad una grave infezione provocata da una puntura di zecca. Era arrivata in ospedale quando il quadro clinico era già gravissimo: febbre alta, mal di testa, stanchezza, dolori muscolari e alle articolazioni: Pochi giorni prima si era accorta di avere l’insetto sulla cute, se n’era subito liberata ma non avvertendo sintomi non ci aveva dato troppo peso.