Sassari, stagione lirica 2022: vendita libera

SASSARI - Partirà il prossimo 15 giugno, esclusivamente al botteghino del Teatro Comunale, la vendita libera degli abbonamenti per la Stagione lirica 2022 dell'Ente Concerti “Marialisa de Carolis” di Sassari. I nuovi abbonati potranno acquistare l'abbonamento per le quattro opere in cartellone: Don Giovanni di W. A. Mozart (14-16 ottobre), Gianni Schicchi di G. Puccini (22-23 ottobre) Don Pasquale di G. Donizetti (11-13 novembre) e La traviata di G. Verdi (2-4 dicembre).



All'atto della sottoscrizione dell'abbonamento sarà inoltre possibile acquistare a prezzo agevolato il biglietto per i concerti in programma: il sinfonico con la violinista Anna Tifu (24 settembre) e il lirico-sinfonico con il tenore Piero Pretti (7 dicembre). Il botteghino resterà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per info e costi è possibile consultare la sezione dedicata del sito enteconcertidecarolis.it o chiamare il numero 079290881.