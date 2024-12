S.A. 10 giugno 2022 Dal Superbowl ad Arbatax: arriva 50 Cent La leggenda del rap mondiale, infatti, sarà uno dei protagonisti indiscussi della quarta giornata dell’Arabax Music Festival, il 15 agosto, sul palco del Piazzale Rocce Rosse di Arbatax



ARBATAX - Dopo la sua ultima straordinaria esibizione al Super Bowl 2022, 50 Cent sbarca in Sardegna per la sua unica data in Italia. La leggenda del rap mondiale, infatti, sarà uno dei protagonisti indiscussi della quarta giornata dell’Arabax Music Festival, il 15 agosto, sul palco del Piazzale Rocce Rosse di Arbatax, tra le location più suggestive dell’Isola.



Con più di 50milioni di copie vendute in tutto il mondo e 25milioni di ascolti mensili su Spotify, 50 Cent non si esibiva nel nostro Paese da oltre dieci anni. Ora invece, dopo qualche successo in più, è pronto a regalare un Ferragosto da favola a migliaia di persone, in quello che si appresta ad essere uno degli eventi più importanti della stagione estiva in Sardegna.



L’Arabax Music Festival è un festival di musica elettronica, pop e rap, che andrà in scena, alla sua prima edizione, dal 12 al 15 agosto nel Piazzale Rocce Rosse di Arbatax, in una delle scenografie più affascinanti e particolari dell’Isola. Quattro serate di musica dal vivo con i migliori artisti del momento, nazionali e internazionali. Oltre al rapper statunitense 50 Cent, sul palco delle Rocce Rosse saliranno tanti altri artisti come Afrojack, Lost Frequencies, Elettra Lamborghini, Ghali, Achille Lauro, Gué e Deejay Time.