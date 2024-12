Cor 12 giugno 2022 Alghero: Peugeot abbatte sette paletti Brutto incidente stradale in via Gramsci ad Alghero. L´impatto alle prime ore della mattinata odierna. Macchina distrutta ma non si registrano feriti gravi



ALGHERO - Sette paletti abbattuti, segnaletica distrutta, schizzi d'olio su tutta la carreggiata stradale e automobile, un'utilitaria della Peugeot, gravemente danneggiata e abbandonata sul marciapiede. E' il bilancio dell'incidente di questa mattina (intorno alle 6.30) in via Gramsci. Secondo le prime indiscrezioni non ci sarebbero feriti gravi.



Nella foto: l'auto coinvolta nell'incidente ad Alghero