In rada la Enchanted Princess con 2600 turisti

Cor 12 giugno 2022



ALGHERO - In rada ad Alghero da questa mattina la Enchanted Princess (varata nel 2020), nave da crociera della Compagnia Statunitense Princess Cruises, battente bandiera delle Bermuda, appartenente al gruppo Carnival Corporation. Lunga 330 metri e con una stazza lorda di 145mila tonnellate, la crociera ospita 2600 passeggeri di nazionalità prevalentemente Americana e circa 1200 membri di equipaggio. Lo scalo di oggi (domenica) è il secondo in questa stagione per la compagnia Americana. La Enchanted Princess, prima di Alghero, ha fatto tappa a Civitavecchia, Livorno e Marsiglia.