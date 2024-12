video Cor 12 giugno 2022 Pioggia di calcinacci sulle case popolari La denuncia di Christian Mulas (Udc Alghero): «Situazione difficile. L´edilizia popolare non può presentarsi in tale stato di grave degrado e totale abbandono». Le immagini



alghero - "Pioggia di calcinacci all'ordine del giorno e sabato si è sfiorata la tragedia ad Alghero, dove un blocco di dimensioni importanti e notevoli si è lesionato e staccato dal camminamento sfiorando la testa di un inquilino appena uscito dal suo appartamento situato sotto il passaggio, ma i disagi di totale abbandono degli stabili non finiscono qui. Facciate fatiscenti, impianti elettrici parrebbero fuori norma, cortili al limite delle condizioni di decenza e servizi quasi inesistenti. Si presentano così gli alloggi popolari di Alghero gestiti dall' AREA (ex), in particolare quelli di via Matteotti e via De Gasperi che da oltre 17 anni non si eseguono lavori di manutenzione.La denuncia arriva capogruppo UDC Alghero Christian Mulas scrive. «Una situazione difficile, considerato il fato che, a riguardo, aveva presentato,precisamente in data 04/02/2021 e in data 06/09/2021 due interrogazione urgenti,senza avere "smosso alcunché,tralaltro, sono andate nel vuoto anche le numerose segnalazioni di inquilini stanchi e preoccupati visto lo stato fatiscente delle loro residenze.«Le segnalazioni riguardano paratie di balconi in cemento lesionate in maniera importante, con conseguente rischio di caduta dei blocchi; coperture ondulate in ferro dei terrazzi pericolanti; forti infiltrazione d'acqua dai terrazzi; isolamento a cappotto eseguito circa 17anni fa danneggiato dall'acqua, con grave infiltrazione di umidità e di muffa».«Lo stato di degrado, il distacco di intonaco, le infiltrazioni: tutto questo crea un grande disagio alle famiglie che ci abitano. La situazione risulta aggravata dal fatto che in tanti nuclei familiari ci sono anche anziani e disabili con patologie gravi. Non è possibile aspettare oltre per intervenire. AREA, che è presente in 327 dei 377 comuni sardi, è vincolata dalla legge regionale a garantire adeguata risposta ai bisogni abitativi, qualificando il patrimonio di edilizia pubblica»