S.A. 15 giugno 2022 Multipiano, slitta la riapertura: tutti i prezzi Ritardo nella consegna del parcheggio multipiano di Piazza dei Mercati. Slitterà la riapertura dopo il 15 giugno. Ingresso per i residenti e commercianti e operatori del Centro Storico con abbonamento mensile, al via la campagna di acquisto dei ticket



ALGHERO - Procedono i lavori di adeguamento e messa in sicurezza del parcheggio multipiano di Piazza dei Mercati ma ci sarà un ulteriore proroga sulla riapertura. Ritardi che compromettono la già scarsa disponibilità di parcheggi nel centro di Alghero. Da Porta Terra fanno sapere che i problemi per la consegna riguardano «le forniture di materie prime e di attrezzature che stanno rallentando ovunque l’esecuzione delle opere pubbliche, motivo per cui si dovrà attendere qualche giorno di più per la definizione degli interventi rispetto alla data del 15 giugno fissata con delibera G.C. 101 del 29/04/22». Sono in corso i lavori affidati per il ripristino dei dispositivi antincendio, per un investimento complessivo di 54 mila euro, oltre agli interventi straordinari di manutenzione che sono pressoché conclusi, al fine di mettere il sito in definitive condizioni di decoro, sicurezza, efficienza.



E ancora: «In esecuzione anche gli interventi di sostituzione delle pompe elettriche di sollevamento del vascone di accumulo della riserva idrica; sono già ultimate intanto le operazioni di realizzazione della segnaletica orizzontale, di radicale pulizia e ripristino delle nuove condizioni di sicurezza e posa in opera di nuova illuminazione dei sottopiani. Successivamente verranno fatti gli ulteriori investimenti con nuovi automatismi e il posizionamento di ulteriori colonnine per la ricarica di mezzi elettrici». «Intanto la guardiania notturna: già attiva dal 1 giugno, continuerà per tutta l’estate con orario 22 – 6. Decoro e la pulizia, elementi totalmente assenti in passato e che ora, con il nuovo contratto di servizio tra Comune e Società in House, saranno presenti con una forte impronta, unitamente ad un deciso cambio di passo che potrebbe definitivamente sottrarre il parcheggio interrato e la stessa Piazza dei Mercati all’incuria e al degrado in cui sono piombati nel corso degli anni addietro» si legge nella nota diffusa dal Comune.



Abbonamenti. Nella struttura da 240 posti si accederà con abbonamento mensile fino alla fine dell'anno. Da oggi parte la campagna è riservata a residenti del Centro Storico, commercianti, liberi professionisti, dipendenti delle attività, proprietari di seconde case, turisti. Le tariffe sono le seguenti: Residenti, commercianti, titolari di attività e dipendenti, liberi professionisti: 30 euro mensili; Proprietari di case non residenti: 60 euro mensili. Non residenti, turisti: 100 euro mensili. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti presso la sede della Società In House, in via Diez n. 29, tutte le mattine dalle ore 09:00 alle 12:00 e il pomeriggio previo appuntamento da fissare contattando il seguente numero 0799143309 – 342 3839066.