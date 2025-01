Cor 21 giugno 2022 Tre concerti per Sassari Classica Torna “Sassari Classica”, la cultura in città è targata Canepa. Tre concerti per il Festival estivo che parte il 25 giugno. Gli eventi nella chiesa di San Giuseppe e alla Biblioteca universitaria



SASSARI - L’Associazione Corale Luigi Canepa concede il bis. Dopo il successo dello scorso anno, torna con tre concerti il festival “Sassari Classica”, la rassegna musicale estiva ideata dalla più antica istituzione corale della Sardegna per diffondere la cultura in città. Il 25 giugno alle 20,30 è in calendario il primo dei tre eventi, nella chiesa di San Giuseppe in corso Cossiga, con l’organista Fabio Frigato che eseguirà musiche di Reger, Bach, Händel e Dupré.



Cambiano location e orari per gli altri appuntamenti, alle ore 19 nella Biblioteca universitaria di via Enrico Costa. Sabato 2 luglio i clarinetti del Trio Stadler – Raffaele Della Porta, Elena Ibba e Cristiana Nuvoli – proporranno musiche di Mozart e Haydn, mentre venerdì 15 luglio sarà di scena il Terzetto Biedermeier, con la violista Stefania Pisanu, la chitarrista Angelica Loriga e il flautista Tony Chessa, che spazieranno dall’800 di Kreutzer a Diabelli a composizioni moderne del repertorio argentino di Piazzolla e Pujol.



«Si tratta di un programma ricco e variegato – spiegano Federico Tolu e Luca Sirigu, rispettivamente presidente e direttore artistico della Canepa – e siamo molto soddisfatti dell’intenso lavoro svolto sino ad oggi in collaborazione con le altre istituzioni culturali della città e dell’isola». Il festival è realizzato grazie a Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Comune e Provincia di Sassari.

Per diffondere il più possibile la cultura di qualità anche in un momento di difficoltà, l’ingresso ai concerti sarà libero. Resterà comunque necessario il rispetto dei protocolli sanitari Covid-19.