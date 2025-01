Cor 21 giugno 2022 Da oggi pratiche online a Porto Torres Pratiche e certificati on line con lo Sportello telematico polifunzionale del Comune: SI tratta di un portale, creato grazie alla collaborazione del Gruppo Maggioli, che consente di gestire istanze e chiedere certificati online, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7



PORTO TORRES - Da oggi è on line lo Sportello telematico polifunzionale del Comune di Porto Torres per le pratiche che riguardano gli uffici di Stato Civile, dell'Anagrafe e dell'Elettorale. SI tratta di un portale, creato grazie alla collaborazione del Gruppo Maggioli, che consente di gestire istanze e chiedere certificati online, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, senza doversi recare fisicamente in Comune: la pratica telematica ha lo stesso valore legale di quella cartacea. Per utilizzare questo servizio è necessario possedere lo SPID o la Carta nazionale dei servizi (CNS/CIE). Il servizio è stato presentato oggi in Comune, nel corso di una conferenza stampa condotta dall'assessore alla Connettività, Alessandro Carta, insieme al dirigente Flavio Cuccureddu e ai referenti del Gruppo Maggioli.



«Oggi apriamo una nuova fase nei rapporti tra l'amministrazione e i cittadini - ha spiegato l'assessore Carta - che rientra in un più ampio disegno di digitalizzazione e ammodernamento della macchina comunale. L'obiettivo è semplificare le pratiche rendendo più comodo e rapido l'accesso ai servizi. Ringrazio gli uffici Stato Civile, Anagrafe, Elettorale diretti dal dottor Cuccureddu per aver lavorato con impegno e passione a questa piccola rivoluzione: la nascita di Sportello telematico non è possibile solo grazie al lavoro di una società qualificata come Maggioli ma anche per disponibilità di tutta la pianta organica ad aggiornare le proprie competenze e l'organizzazione del lavoro. Poi è fondamentale lo sforzo del nostro CED, guidato dal dirigente Massimo Ledda, per tutta l'opera di ripensamento e ammodernamento dell'infrastruttura digitale».



Il primo step è quello di autenticarsi attraverso SPID o CNS/CIE. A ogni passo è disponibile una guida che spiega azioni e contenuti e anche una pagina con le domande frequenti. Entrando nella Scrivania personale, entrare nei diversi servizi: per l'ANAGRAFE sono autenticare le copie di documenti, autenticare le sottoscrizioni su istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, cambiare abitazione, cambiare residenza, chiedere il rilascio o il rinnovo della carta d'identità elettronica (CIE), chiedere l'attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini comunitari, chiedere l'attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari, chiedere l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, chiedere la legalizzazione di fotografia, chiedere la rettifica di dati anagrafici, costituire o cessare la convivenza di fatto, ottenere il rilascio di certificati online, rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, rinnovare la dichiarazione di dimora abituale per cittadini extracomunitari, segnalare l'irreperibilità di una persona, trasferire la residenza all'estero;



Per lo l'ELETTORALE, chiedere il rilascio della tessera elettorale, chiedere il rilascio di certificato di iscrizione alle liste elettorali, chiedere il voto assistito, chiedere la consultazione e la copia delle liste elettorali, iscriversi all'albo dei presidenti di seggio, iscriversi o cancellarsi dall'albo degli scrutatori, raccogliere e autenticare firme per referendum, proposte di legge di iniziativa popolare e sottoscrizione liste, votare al proprio domicilio, votare presso ospedali, case di riposo e carceri, votare se si è cittadini dell'Unione Europea, votare se si è temporaneamente all'estero;



Per lo STATO CIVILE, tra gli altri, adottare, cambiare nome e cognome, chiedere il divorzio o la separazione chiedere il rilascio di certificati ed estratti di atti di stato civile, chiedere il rilascio di copia integrale di atti di stato civile, chiedere l'attribuzione del cognome paterno e materno al momento della nascita, chiedere la cittadinanza italiana, chiedere la pubblicazione di matrimonio, costituire un'unione civile, depositare o ritirare le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), dichiarare l'avvenuta riconciliazione con il coniuge, dichiarare l’esatta indicazione del nome composto da più elementi, disconoscere la paternità, ottenere il rilascio di certificati online, presentare la dichiarazione di morte, presentare la dichiarazione di nascita, riconoscere un figlio, scegliere il regime patrimoniale, sposarsi, tradurre e legalizzare documenti stranieri.

Nei prossimi mesi sarà ampliata la gamma delle certificazioni disponibili on line all'interno dello Sportello.