Cor 23 giugno 2022 Virgin Voyages a Olbia con 600 turisti Approdo della Virgin Voyages. A Olbia va in scena una piccola cerimonia di scambio crest odierno con il comandante della Valiant Lady, Aris Medina Morales



OLBIA - Ad accogliere in banchina il terzo approdo della nave della Virgin Voyages, oltre alla responsabile Marketing dell’AdSP, Valeria Mangiarotti, il Sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, il comandante in seconda della Capitaneria di Porto, Raffaele Esposito, il Capo Reparto Tecnico, Paolo Bianca ed il responsabile della Sezione Operativa olbiese dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Maurizio Condoleo. Quello di oggi, con a bordo 600 passeggeri, è il terzo scalo all’Isola Bianca della nave della neonata compagnia crocieristica di Richard Branson. La Valiant Lady toccherà i porti di Olbia e Cagliari una volta al mese fino a metà ottobre.