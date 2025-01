video S.A. 24 giugno 2022 Ciclista travolto sul lungomare

In volo spacca il parabrezza







L'urto è stato violento e l'uomo nell'impatto ha spaccato il parabrezza dell'auto prima di fare un volo di alcuni metri e cadere sul manto stradale. Lo hanno soccorso sul posto due ambulanze prima di essere portato in Pronto Soccorso, con sospetto trauma cranico. Sul posto è intervenuta anche la Polizia. ALGHERO - Un incidente nella tarda serata di ieri ad Alghero ha coinvolto una vettura e un ciclista nel Lungomare Barcellona, in direzione Porto. Secondo alcuni testimoni, intorno alle 21.15, la Renault Clio non si sarebbe fermata mentre un uomo di circa 50 anni in bicicletta attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali.L'urto è stato violento e l'uomo nell'impatto ha spaccato il parabrezza dell'auto prima di fare un volo di alcuni metri e cadere sul manto stradale. Lo hanno soccorso sul posto due ambulanze prima di essere portato in Pronto Soccorso, con sospetto trauma cranico. Sul posto è intervenuta anche la Polizia. Guarda e condividi il video su Alguer.tv