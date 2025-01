video Cor 26 giugno 2022 Dimentica il freno, l´auto vola sugli scogli Tragedia scampata questa mattina ad Alghero, in quel punto non era presente nessuno nonostante il posto sia molto frequentato. Bagnanti increduli e auto distrutta



ALGHERO - Lieto epilogo, fortunatamente, questa mattina (domenica) al Calabona, il litorale di Alghero molto frequentato d'estate da residenti e turisti. Un signore ha fermato l'auto in prossimità dello sterrato ai piedi del colle Balaguer, ma sbadatamente ha dimenticato di azionare il freno prima di scendere dalla macchina: il resto è nelle immagini. La Fiat Punto prende velocità e vola giù sulla scogliera. Tragedia scampata, in quel punto non era presente nessun bagnante. Distrutta la macchina, con la ditta specializzata che ha dovuto faticare per il recupero. Sul posto i carabinieri della locale compagnia e gli agenti della polizia locale. Guarda e condividi il video su Alguer.tv